تصوير 40 سيدة وفتاة لاستخراج "رقم قومي" ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك» بالغردقة

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، مأمورية تصوير لـ40 سيدة وفتاة بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة الغردقة، بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"؛ حيث أدار فعاليات المأمورية، سامية فتحي، المقررة المناوبة لفرع المجلس القومي للمرأة بالغردقة.

يأتي هذا المشروع من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.