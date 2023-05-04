يوسف الحسيني: مش رايحين الحوار الوطني عشان خاطر نقف قصاد بعض.. فيديو

علق الإعلامي يوسف الحسيني علي الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قائلاً "خلينا نتكلم النهاردة علي الحوار الوطني .. احنا هنا بتكلم علي حوار مش مبارزات كلامية .. احنا مش رايحين الحوار الوطني عشان خاطر نقف قصاد بعض كحالة من حالات التضاد .. لا علي الأطلاق".

وأضاف "يوسف الحسيني" خلال برنامجه "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن هناك اهتمام حقيقي بحضور الجميع لجلسات الحوار الوطني، مشيراً إلى أنه رأي مجموعة كبيرة من أصدقائه لم يراهم من فترة كبيرة تصل إلي عشر سنوات وأكثر.

تم الإفراج عنهم بواسطة لجنة العفو

وتابع يوسف الحسيني، أن هناك مجموعة كبيرة من الذين حضروا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانوا من المحبوسين وتم الإفراج عنهم بواسطة لجنة العفو التي تم تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.