"تعليم سيناء" تحقق مراكز متقدمة فى الأوزان المختلفة للوشو كونغ فو

شاركت التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، في مهرجان الاتحاد المصري للوشو كونغ فو للمدارس، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومنى أبو المعاطى مديرة إدارة العريش التعليمية، وايمان طلعت السعيد موجه عام التربيه الرياضية.









وقال الكابتن اكرم الليثى مشرف عام على بطولة المدارس ابتدائية _ إعدادي _ ثانوى ان الاعبين حصلوا على مراكز متقدمة فى جميع الاوزان المختلفة بنين وبنات.



وقد حصل اللاعب إبراهيم خالد مرزوق، على المراكز الثانى والميدالية الفضية ، مدرسة الشهيد احمد عبد العزيز.



وحقق اللاعب حمدى خالد مرزوق المركز الثانى والميدالية الفضية ، مدرسه الشهيد احمد عبد العزيز .



كما حصل اللاعب محمد حسن صبرى المركز الثانى والميدالية الفضية ، مدرسة كرم ابو نجيله.، واللاعب عبدالله محمد عبدالله المركز لاول والميدالية الذهبية من مدرسة الاعداديه بنين .



كما حصلت اللاعبة نورهان نافذ على المركز الثانى والميدالية الفضية من مدرسه فاطمه الزهراء

و حقق اللاعب يوسف اكرم مصطفى المركز الثانى والميدالية الفضية ، من مدرسة عمرو شكرى الثانوية.



كما حقق اللاعب محمد وليد محمد المركز الأول والميدالية الذهبية، من مدرسة الثانويه المعمارية

بينما اللاعب محمد أحمد عبد النبى زياده المركز الأول والميدالية الذهبية، من مدرسه ابو سلمه الثانوية.