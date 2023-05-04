المسافة صفر.. رواية تكشف حكاية شهيد أعدمه الاحتلال الصهيوني

صدر حديثاً عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع رواية بعنوان «المسافة صفر»، للكاتبة والروائية الفلسطينية رانية وشحة.



شهيد اعدمته اسرائيل



تناولت هذه الرواية سيرة حياة شقيق المؤلفة الشهيد فادي وشحة، وقد كانت بمنزلة النافذة الوحيدة للهروب من حدة الألم الذي عاشته عائلتها، عندما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدامه يوم الخامس عشر من شهر أيار من العام 2021 على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



لقد أسهم الخيال في بعض لوحات هذه الرواية، وكانت هناك بعض الأسماء غير الحقيقية، وذلك بغرض الحفاظ على خصوصية بعض الأشخاص، الذين التقاهم (فادي) إما في داخل السجون الاحتلالية او خارجها.



أحبة فادي واصدقاءه على امتداد الوطن:

سننصت معاً إلى همس الحروف وتراكيبها، سنسمع صفير المعاني وهتاف الهوامش، سيصدمنا بكاء الكلمات ونحيبها، سنعيش معاً تصفيق الأحرف في نهاية الحكاية لهذا الثائر الفلسطيني الحر، الذي قرع جدار الخزان، ليصحو على وقع نقره جيل جديد من اشبال الحجارة، مشكلين خارطة فلسطين الجديدة.