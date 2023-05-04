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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس إدارة الزمالك يحسم مصير رفع شكوى للمحكمة الدولية

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تطورات شكوى نادي الزمالك الدولية لاتحاد الكرة. 

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك سليمان وهدان، في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب: “لن نتقدم بشكوى دولية اذا كانت ستضر بالرياضة المصرية.. احنا اسمنا نادي الوطنية والكرامة”.

وتابع: “اتحاد الكرة ضعيف.. ولو الأهلي أو أي نادي بيحترم نفسه اتحط في نفس موقفنا كان اعتذر برضه”.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الزمالك أعد شكوى تحمل كل ما حدث خلال الفترة الماضية من قرار لجنة الانضباط وقضية الأهلي ضد قانونية لجنة الانضباط مشددا أن الملف أصبح جاهزا وسيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية وستكون قضية كبرى.

وأضاف طارق السيد أن المحامي الإيطالي للنادي أكد أن موقف الزمالك قوي للغاية مشددا أن الزمالك أجل إرسال الملف لحين صدور قرار المحكمه بشأن لجنة الانضباط.

برنامج اللعيب شكوى نادي الزمالك سليمان وهدان قرار لجنة الانضباط نادي الزمالك

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