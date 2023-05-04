الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة أسبوع والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007 .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يؤكد لوفد أمريكي موقف مصر الثابت بالتوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

مصر ترفع سعر السولار وتثبت أسعار البنزين

البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ثاني ناقلة نفط في أسبوع بمياه الخليج

بلينكن: أمريكا تتواصل مع سوريا بشأن الصحفي الأمريكي المفقود تايس

الجيش السوداني يوافق على اقتراح "إيغاد" تمديد الهدنة 7 أيام

الفيدرالي الأمريكي يوافق توقعات الأسواق برفع الفائدة 25 نقطة

زيلينسكي: أوكرانيا لم تهاجم الكرملين وميدفيديف يدعو لـ"تصفية" الرئيس الأوكراني

بعد محاولة اغتيال بوتين.. بلينكن: نشك في كل ما يصدره الكرملين

روسيا تفتح تحقيقاً جنائياً بالهجوم على الكرملين

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لوفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة كيفين مكارثي، الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة، التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرها السلبي العديد من دول العالم.

وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وذكرت صحيفة "الراي" أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التابعة لوزارة البترول المصرية قررت رفع سعر السولار جينها واحدا، وتثبيت سعر البنزين في مصر للثلاثة أشهر المقبلة، مشيرةً إلى أنه تم زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين، في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن البحرية الأمريكية أعلنت أن إيران احتجزت ناقلة نفط بمياه الخليج، الأربعاء، في ثاني حدث من نوعه في غضون أسبوع، بينما دعت وزارة الخارجية الأمريكية للإفراج عن السفينة، وذلك في أحدث تصعيد في سلسلة من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج منذ عام 2019.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفة مع سوريا ودول أخرى فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي الذي اختفى قبل عشر سنوات.

وأفادت "الأنباء" بأن الجيش السوداني أعلن مساء الأربعاء، أنه وافق على اقتراح منظمة إيغاد تمديد الهدنة 7 أيام، وإرسال مبعوث لإجراء محادثات مع زعماء جنوب السودان، وكينيا، وجيبوتي.

دوليًا، قالت "الوطن" إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثالث زيادة على التوالي بتلك النسبة منذ بداية فبراير، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق "من 5% إلى 5.25%"، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله، إن بلاده لم تهاجم موسكو أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد محاولة استهداف الكرملين بعدة طائرات مسيرة، في حين قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هجوما تزعم روسيا أنه استهدف الكرملين، الليلة الماضية، بطائرتين مسيرتين، لا يدع أمامها خيارا سوى "التخلص من الرئيس الأوكراني" فولوديمير زيلينسكي "وأعوانه" في كييف.

وذكرت "الجريدة" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يستطيع إثبات صحة اتهام روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة، لكنه قال إنه سينظر "بعين الريبة" لأي شيء يصدر عن الكرملين.

وأشارت "القبس" إلى أن روسيا أعلنت فتح تحقيق جنائي بالهجوم الذي استهدف مبنى الكرملين ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب المحاولة، حيث قالت: ""بالنيابة عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، رُفعت دعوى جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (العمل الإرهابي) فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف المهاجمة بالطائرات المسيرة لمقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين".