بنوك عربية رفعت أسعار الفائدة بعد الفيدرالي الأمريكي .. تعرف عليها

رفعت أغلب البنوك المركزية بدول الخليج سعر الفائدة، أسوة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر العائد 25 نقطة أساس، فيما كانت قطر الوحيدة التي أبقت عليها دون تغيير.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.

ومع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير؛ يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنَّ اللجنة ما تزال مهتمة للغاية بمخاطر التضخم الذي ما يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أنَّ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة توسّع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، في حين كانت زيادة الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا.

احتواء ضغوط الأسعار

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تمكنت دول الخليج العربية من احتواء ضغوط الأسعار نسبيًا مقارنة بالولايات المتحدة التي شهدت ارتفاع التضخم بمستويات قياسية. لكن نظرًا لوجود مجال ضئيل للمناورة بسبب سياسة ربط عملات بلدانهم عدا الكويت، بالدولار، يميل صانعو السياسة النقدية في الخليج إلى التحرك بخطى ثابتة مع قرارات الفيدرالي الأمريكي.

وجاء مصرف البحرين المركزي في مقدمة البنوك الخليجية التي أعلنت الزيادة عقب قرار الفيدرالي مباشرة، وقال في بيان إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، كما رفع البنك المركزي السعودي بنفس القدر، وقال إن الزيادة بواقع 25 نقطة أساس تأتي "اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي".

وعلى نفس الدرب سار مصرف الإمارات المركزي، الذي رفع فائدته بالقدر ذاته، كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

في المقابل، أبقت قطر على سعر الفائدة لديها. وأعلن المصرف المركزي أن تثبيت السعر جاء من أجل الحفاظ على معدلات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، وقال في بيانه إنه "سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي"، وأضاف: "سيقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية".