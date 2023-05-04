موجز السوشيال: أول تعليق من شريف إكرامي بعد إيقافه بسبب المنشطات.. هتافات مسيئة لميسي من جمهور باريس سان جيرمان بعد أنباء رحيله

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي حتى ٢٨ مايو.

وكتب عبر تويتر: "امتنعت عن التعليق تماماً عن ما تم تداوله من أخبار بعد إيجابية تحليل عينة كشف المنشطات الخاصة بي حتي صدور قرار الاتحاد الافريقي.. اليوم قررت لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي تبرئتي من التعمد والاكتفاء بإيقافي حتي ٢٨ مايو الحالي.. بعيداً عن من اهتموا فقط بجنون السبق الصحفي ‏وما تبعه من اخبار ايقافي لسنوات او اعتزالي..‏ولمن تهمه الحقيقة

‏فالقصه الكامله بكل تفاصيلها سأعلنها في الايام القليله القادمه..‏وموضحاً لماذا تم ايقافي رغم تبرئتي من تعاطي اي مواد محسنه للاداء و أيضاً من التعمد.. ‏وتفاصيل اخري مهمه لزملائي لاعبي الكره ولكل من يمتهن الرياضه بشكل محترف".

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، لقطة لافتة من آحد مباريات العالمي ليونيل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان.

وعلق: “الهتافات كلها تطاول على ميسي.. بعد أنباء مفاوضاته للانتقال للدوري السعودي”.

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تطورات شكوى نادي الزمالك الدولية لاتحاد الكرة.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك سليمان وهدان، في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب: “لن نتقدم بشكوى دولية اذا كانت ستضر بالرياضة المصرية.. احنا اسمنا نادي الوطنية والكرامة”.