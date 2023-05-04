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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلسلة ولوك كاجوال.. ظهور مميز لخالد سليم عبر انستجرام

صدى البلد

شارك الفنان خالد سليم، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر خالد سليم بلوك كاجوال أنيق، ولاق تفاعلاً كبير من الجمهور.

كشف الفنان خالد سليم، تفاصيل تعرضه لأزمة نفسية بسبب مرضه وزيادة وزنه، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "أون إي" قائلا إن وزنه زاد لـ 132 كيلو بسبب اصابته بورم في الأحبال الصوتية، وكان يأخذ كورتيزون كعلاج.

وتابع خالد سليم: وزنى زاد وبقيت شبه البالونة، وبدأ الكارهون والجمهور التنمر عليّ، حتى الأصدقاء، لكن بعشم حتى أصبت بحالة نفسية سيئة، وكنت كاره نفسي، وحتى اللبس ماكنش بييجي على مقاسي".

الفنان خالد سليم التواصل الاجتماعي انستجرام موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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