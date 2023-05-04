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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| عادة قاتلة للبطارية.. آبل تحذر من شحن الآيفون بهذه الطريقة.. وأفضل ميزات في واتساب لا يعرفها أغلب المستخدمين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

للطلبة والشباب .. أفضل موبايل سامسونج يمكن شراؤه في السوق


يفضل الكثير من الطلبة والشباب اقتناء هاتف ذكي مميز بقدرات عالية نظرا لمتطلبات الدراسة أو العمل أو حتى تشغيل الألعاب المختلفة مع إمكانات قوية في الأداء الشاشة والكاميرا، ويعد هاتف Galaxy A73 من شركة سامسونج واحدا من هواتف الفئة المتوسطة المميزة التي تضم إمكانات خاصة مع معالج القوي من شركة كوالكوم الأمريكية بالإضافة إلى البطارية الكبيرة.

 

فعلها فورا .. أفضل ميزات في واتساب لا يعرفها أغلب المستخدمين


يحتوي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على عدد كبير من الميزات التي توفر خصوصية كبيرة للمستخدمين، وكذلك أيضا توفر الوقت والجهد لدى الكثير من المستخدمين، كما أن هناك بعض النصائح السرية التي يقدمها التطبيق والتي قد لا تكون معروفة .

 

3 موبايلات قيمتها أعلى من iPhone 14 Pro Max وبسعر أرخص


يعتبر سعر الهاتف الذكي هو أول شيء يركز عليه المشتري، حيث أنه نظرا لارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا بشكل كبير أصبح السعر يفرض نفسه أكثر، خاصة في حالة شراء هواتف ذكية من الفئة الرائدة “فلاجشيب” مثل هاتف iPhone 14 Pro Max.

 

صراع بين مايكروسوفت وجوجل .. احذر تحديث ويندوز الجديد لهذا السبب


في صراع جديد بينها وبين جوجل، قررت شركة مايكروسوفت إبراز متصفحها Edge إيدج في مقابل متصفح Chrome كروم، وذلك ضمن تحديث جديد طرحته الشركة للمستخدمين، والذي يعمل على تخصيص متصفحها كمتصفح افتراضي رئيسي.

 

آبل تواجه دعوى قضائية بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة


أفادت تقارير أن شركة آبل تواجه دعوى قضائية بقيمة تقدر بحوالي  1.6 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، بسبب ميزة تسمى اختناق البطارية والتي تم تصميمها لإبطاء هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة.

 

عادة قاتلة للبطارية.. آبل تحذر من شحن الآيفون بهذه الطريقة


لا يعطي الكثير من المستخدمين أولوية للطريقة الصحيحة التي يجب شحن هواتفهم الآيفون بها حيث يرتكبون أخطاء يمكنها تدمير بطارية الهواتف، وهناك عادة خاطئة ولكنها شائعة للغاية يقوم بها المستخدمون عن شحن هواتفهم وهي عدم نزع الغطاء الخاص به.

 

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أخبار التكنولوجيا| عادة قاتلة للبطارية.. آبل تحذر من شحن الآيفون بهذه الطريقة.. وأفضل ميزات في واتساب لا يعرفها أغلب المستخدمين

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