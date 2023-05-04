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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

افتتاح فعاليات المؤتمر السابع لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب الزقازيق

صدى البلد

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات المؤتمر السابع لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشرى.

و يقام تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور محمد بشير وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب،ولفيف من أعضاء هيئه التدريس من  قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعه الزقازيق والجامعات المصرية ووزارة الصحة والتأمين الصحي وعددا من أساتذة  كلية الصيدلة، إضافه إلى أعضاء هيئه التدريس من الأقسام الأخرى بالكلية.

وناقش المؤتمر أحدث التقنيات في مجال التحاليل الطبية و تبادل المعلومات والخبرات العلمية والتقنية بين أساتذة الجامعات المختلفة كما ناقش المؤتمر أيضاً التعليم الطبى المستمر وإنشاء قنوات للتواصل بين الجامعات المصرية.

 

وخلال كلمته هنأ الدكتور عاطف حسين  قسم الباثولوجيا الكلينيكيه وكلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق على الإنجاز الكبير الذي حققه القسم في الحصول على الإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية كأول معامل بالمستشفيات الجامعية في مصر تحصل على الإعتماد، حيث تعد تلك الهيئة هى المنوطة  بالإعتماد للمنشآت الطبية داخل مصر والتي تؤهلها للتعامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوى الثامن بكلية الصيدلة

وأكد الدكتور أحمد عناني أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية من الأقسام المميزة بكلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق لما يشهده من تطور تكنولوجي في الأداء والأجهزة لرفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى ،كما أكد أن المستشفيات بصدد المضى قدما فى اجراءات الإعتماد لكل مستشفياتها.

يذكر أن جلسات المؤتمر ناقشت عددا من المحاور الهامة التي تدور حول استعراض بعض الأبحاث الحديثة التي أجريت بالقسم، وأحدث الأبحاث في الجامعات المصرية المشاركة.

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