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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل القبة الحديدية.. إسرائيل تفتح تحقيقًا بالجيش بعد صواريخ غزة

فشل القبة الحديدية..
فشل القبة الحديدية.. إسرائيل تفتح تحقيق بعد صواريخ غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية العسكرية فتحت تحقيقاً للتأكد من أسباب عدم تعامل نظام "القبة الحديدية" بفعالية مع الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية مؤخراً.

وذكرت "القناة 13" العبرية أن القبة تصدت لــ24 صاروخاً من بين 104 صواريخ أطلقت دفعة واحدة خلال جولة القتال.

ورجحت مصادر إعلامية، أن يكون سبب فشل القبة في التصدي للصواريخ بنجاعة إما تكتيك القصف الكثيف من قبل الفصائل في فترة قصيرة، ما تسبب في إرباك النظام، أو أنها تعرضت لهجوم إلكتروني في ظل الهجمات المستمرة التي تنفذها مجموعات سايبر ضد المواقع الإسرائيلية.

واعترفت صحيفة يديعوت أحرنوت بفشل القبة الحديدية، وقالت في خبرها الرئيسي، اليوم، إن "نسبة الاعتراض المتدنية ينبغي أن تقلق المؤسسة الأمنية".

وأضافت: "في صلية الصواريخ التي أطُلقت ظهر (يوم الثلاثاء) نحو مستوطنات غلاف غزة تم رصد 26 صاروخا. 16 صاروخ أنفجر في مناطق مفتوحة، و6 اعترضُت، و4 أخُرى سقطت في أماكن مأهولة، وكان يفترض أن تُعترض".

وأكدت الصحيفة العبرية إنه "عمليا هذه نسبة نجاح 67 في المئة للقبة الحديدية في صلية أطلقت في وضح النهار من غزة، وهو معطى متدنٍ بالنسبة لقدرات القبة الحديدية في التصعيدات الأخيرة".

وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يحقق في أداء منظومة الدفاع الجوي.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد الإعلان عن استشهاد خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بعد خوضه إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله داخل السجون الإسرائيلية.

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