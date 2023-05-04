الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من جنين وبيت لحم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أنه في فجر اليوم الخميس، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 3 من جنين.

وصرحت مصادر لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الأحتلال قامت بأعتقال كل من اعتقلت نور صقر، وأحمد خلوف، وعدي كعبية بعد اقتحامها مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت باقتحام مدخل مدينة جنين الشرقي بعد أندلاع مواجهات قرب حاجز جلمة العسكري.

وقام الأحتلال أيضاً باعتقال 3 أخرين من بيت لحم في فجر اليوم، من بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عطون في منطقة بريضعه شرق بيت لحم، وتم ابعاده عن مدينة القدس المحتلة قبل عدة أشهر، كما أعتقلت قوات الاحتلال أسعد درويش من مخيم عايدة شمالا، ولؤي يوسف سليم من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد مداهمة منازلهم.