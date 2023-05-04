قد يبتلع كوكب الأرض.. علماء فيزيائيون يحذرون من «نجم» على بُعد 12000 سنة

حذّر علماء من حدوث نهاية العالم بعد فترة معينة تبلغ 5 مليارات سنة، حيث اكتشف العلماء الفيزيائيون، أن نجمًا يبتلع كوكباً على بُعد 12000 سنة، وقالوا إن الأمر نفسه سيحدث للأرض خلال مليارات من السنوات.

وتعرف العلماء على النجم عندما اكتشفوا أنه أصبح أكثر سطوعًا بأكثر من 100 مرة خلال 10 أيام فقط بسبب ابتلاعه لكوكب، قبل أن يتلاشى بسرعة.

وقال المؤلف الرئيسي كيشالاي دي، من معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "كنا نشهد المرحلة النهائية من البلع، على الرغم من أنها قد تبدو مرعبة، إلا أن هذه الملاحظة هي لمحة واقعية عن مصير الأرض".

واكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا النجم الآكل للكوكب، واستغرق الأمر بعدها 12 شهرا حتي يدركون حقيقة الأمر.