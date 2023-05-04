عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل مكانتش تقصد.. تقرير جديد لـ FBI حول مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة

تقرير جديد لـFBI
تقرير جديد لـFBI حول مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا، أن إطلاق النار على الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة من قبل الجيش الإسرائيلي لم يكن متعمدا، وفق تقرير جديد صادر عن الـFBI.


وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن التقرير الذي تم تقديمه مؤخرا إلى الكونغرس الأمريكي، يكرر نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في مقتل أبو عاقلة، والذي خلص إلى أن شيرين قتلت برصاصة عرضية من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.

وجدد المتحدث في إيجاز صحفي أن البيت الأبيض "يدين وفاة شيرين أبو عاقلة المأساوية ويعرب عن تعازيه للأسرة".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع محاسبة أحد على جريمة مقتل شيرين أبوعاقلة، قال باتيل: "إطلاق النار على شيرين لم يكن مقصودا وبسبب ظروف مأساوية بشكل لا يصدق.. ما نواصل إثارته مع شركائنا الإسرائيليين ومع الآخرين في جميع أنحاء العالم، هو ضمان اتخاذ الخطوات المناسبة عندما يتعلق الأمر بقواعد الاشتباك، لعدم تعرض المدنيين والمراسلين الذين يحاولون فقط القيام بعملهم، للأذى".

وأضاف: "منذ وفاة شيرين المأساوية، واصلنا الضغط على إسرائيل لمراجعة سياساتها وممارساتها عن كثب بشأن قواعد الاشتباك والنظر في خطوات إضافية للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين وحماية الصحفيين.. هذا أمر نواصل متابعته ودفعه مباشرة مع نظرائنا في إسرائيل، ولكن أيضا في أجزاء أخرى من العالم حيث يوجد الصحفيون غالبًا في طريق الأذى".

وقتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة إسرائيلية مباشرة بالرأس، في 11 مايو 2022، خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

تبدأ بـ500 جنيه.. منحة زواج بقانون التأمينات والمعاشات|كيف تحصل عليها؟

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: الأهلي ملك الحظ في مصر

التأمين الصحي للجميع| الدولة تحضر هدية للمواطنين.. وهذا موقف المنظومة الجديدة

وزير الصحة: إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

إسقاط الحكومة الإسرائيلية.. سموتريتش يدعو نتنياهو وبن جفير لنزع الخلافات

من أجل المال.. صاحبة قناة تاجرت بعرض طفلتها وابنها لتحقيق المشاهدات

يستمر 4 ساعات و18 دقيقة.. خسوف شبه ظلي للقمر يصعب رؤيته بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

سوء استغلال الأبوة.. بلوجر يستخدم ابنه لزيادة المشاهدات على حساب صحته

نجم يبلع كوكبا.. وتحذير من حدوث هذا الأمر للأرض بعد سنوات

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ