إسرائيل مكانتش تقصد.. تقرير جديد لـ FBI حول مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا، أن إطلاق النار على الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة من قبل الجيش الإسرائيلي لم يكن متعمدا، وفق تقرير جديد صادر عن الـFBI.



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن التقرير الذي تم تقديمه مؤخرا إلى الكونغرس الأمريكي، يكرر نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في مقتل أبو عاقلة، والذي خلص إلى أن شيرين قتلت برصاصة عرضية من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.

وجدد المتحدث في إيجاز صحفي أن البيت الأبيض "يدين وفاة شيرين أبو عاقلة المأساوية ويعرب عن تعازيه للأسرة".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع محاسبة أحد على جريمة مقتل شيرين أبوعاقلة، قال باتيل: "إطلاق النار على شيرين لم يكن مقصودا وبسبب ظروف مأساوية بشكل لا يصدق.. ما نواصل إثارته مع شركائنا الإسرائيليين ومع الآخرين في جميع أنحاء العالم، هو ضمان اتخاذ الخطوات المناسبة عندما يتعلق الأمر بقواعد الاشتباك، لعدم تعرض المدنيين والمراسلين الذين يحاولون فقط القيام بعملهم، للأذى".

وأضاف: "منذ وفاة شيرين المأساوية، واصلنا الضغط على إسرائيل لمراجعة سياساتها وممارساتها عن كثب بشأن قواعد الاشتباك والنظر في خطوات إضافية للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين وحماية الصحفيين.. هذا أمر نواصل متابعته ودفعه مباشرة مع نظرائنا في إسرائيل، ولكن أيضا في أجزاء أخرى من العالم حيث يوجد الصحفيون غالبًا في طريق الأذى".

وقتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة إسرائيلية مباشرة بالرأس، في 11 مايو 2022، خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية.