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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدوما: هجوم المسيرات الأوكرانية على الكرملين من مظاهر الإرهاب

صدى البلد

  أكد رئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي فلاديمير فاسيليف، أن هجوم المسيرات على الكرملين وتخريب السكك الحديدية ومنشآت البنية التحتية من مظاهر الإرهاب من جانب كييف.


وقال فاسيليف- في قناته على "تيلجرام"- إن "جميع هذه المظاهر الإرهابية تحتاج إلى أقصى حد من اللُحمة لمواجهتها".


وأضاف: "الهجوم على الكرملين، ومحاولات اغتيال القادة السياسيين، وعمليات تخريب السكك الحديدية، وخطوط الطاقة الكهربائية، ومنشآت البنية التحتية، بما في ذلك تفجير جسر القرم، وتفجير أنابيب الغاز، كل هذه حقائق عن الأنشطة الإرهابية لنظام كييف والقائمين على نظامه".


وأردف قائلا: "اليوم، رفع الإرهاب رأسه مرة أخرى وضرب قلب روسيا.. والهجمات التي تستهدف الرئيس موجهة إلى كل واحد منا.. ومن أجل مواجهتها، نحتاج إلى أقصى قدر من الوحدة واليقظة والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، والأهم من ذلك، فهم أن الدفاع عن الوطن الأم والرئيس هو واجب الجميع".


وكانت طائرتان مسيرتان قد حاولتا، أمس /الأربعاء/، مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين.

 

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