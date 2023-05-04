منها أجهزة اتصال.. الجيش السوداني يعلن حصيلة تدمير معدات قوات الدعم

أعلن الجيش السوداني اليوم الخميس عن المعدات التي دمرتها القوات المسلحة السودانية من الجهة المضادة، وجاء في البيان:"إلحاقا لبياننا اليوم دمرت قواتنا (٨) عربات قتالية واستلمت (١١) عربة ، واستلام راجمة كاتيوشا وأجهزة اتصال وجاري الحصر".

واضاف البيان :"الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى، العزة والصمود لشعبنا الأبي وقواته المسلحة".

وكان قد أكد محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية من السودان، أن الموجهات مستمرة حتى هذه اللحظة، وأن الدخان متواجد فى سماء الخرطوم.

وأضاف خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم يعتبر الأعنف، وأن الاشتباكات بدأت من الصباح، وأن الجيش السوداني ينتشر في الخرطوم بكامل قوته العسكرية.

وأوضح أن الجيش تمكن من تدمير عدد كبير من نقاط تمركز الميليشيات.