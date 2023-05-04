ياسين غلاب: الحوار الوطني يرسم خريطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة| فيديو

قال الكاتب الصحفي ياسين غلاب، إن الحوار الوطني الذي بدأت جلساته الافتتاحية أمس، الأربعاء، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة خلاله، ضم جميع تيارات وأطياف المجتمع، مشيرا إلى أن الجلسة أشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية لجموع الشعب من أجل رسم خريطة الجمهورية الجديدة.

وأضاف غلاب، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة “صدى البلد”، أن الحوار الوطني يستهدف بناء مستقبل الأمة، وهناك مساحة كبيرة من قبل الدولة أعطتها للشعب بجميع أطيافه في وضع التصورات والمقترحات لتحقيق ما تصبو إليه الدولة في المستقبل.

وأكد أهمية دور الإعلام في الحوار الوطني ونقل الصورة لما يخرج به من توصيات وقرارات ورصدها للشعب، لافتا إلى أهمية دور الأحزاب والقوى السياسية والكتاب والمفكرين، كذلك مجلس النواب في الحوار الوطني، لافتا إلى أهمية أن تكون صورة مجتمعة أمام الحكومة.

