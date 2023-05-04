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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء أعمال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بمشاركة مصر

صدى البلد

بدأت صباح اليوم الخميس بالقاهرة أعمال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في دورته الحادية والعشرين بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.
ويتواكب الاجتماع مع تسلم مصر رسميا الرئاسة المشتركة للمنتدى من دولة المغرب؛ فيما تسلم الاتحاد الأوروبى فى شهر سبتمبر الماضى الرئاسة المشتركة من كندا.
وتأسس المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب في عام 2011 من قبل 30 عضوا ليكون منصة غير رسمية وغير سياسية ومتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، هدفها تعزيز الجهود الدولية في النهج الاستراتيجيى طويل الأجل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

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