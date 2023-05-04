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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة للعام الجامعى 2023

آداب إعلام الزقازيق
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة

نظمت كليه الآداب قسم إعلام بجامعة الزقازيق احتفالية  لمناقشة مشروعات تخرج شعبة الإذاعة للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق و الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة و المشرف علي كلية الآداب، وتحت اشراف الدكتور عماد عبد الرازق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  و الدكتور محمد غريب رئيس قسم الاعلام و الدكتور محمود عبداللطيف المشرف علي المشروعات ولجنة المناقشة المتمثلة فى كل من الدكتور محمد عبداللطيف استاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بالقسم، و الفنان يوسف البسيوني، والمخرج والسيناريست محمد الدره وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقسم الاعلام.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني وخلال كلمته رحب الدكتور محمود عبد اللطيف مدرس الاذاعة و المشرف علي المشروعات بجميع الحضور  مستعرضا نبذة مختصرة عن المشروعات المتنافسة خلال هذا العام والتى تمثلت فى تسعة أفلام ما بين روائية قصيرة ووثائقية ورسوم متحركة وجاءت تحت عنوان "كارما وميتانويا ومرسال وطابية وكيان وفريدة وغيم  وأرض السماء وسبعة".

ووجه ثلاثة طلاب ممثلين عن دفعة شعبة الاذاعة الـ ٣٨ كلمة افتتاحية يعبرون خلالها عن أهمية مشروعات التخرج والمحطات المختلفة والتجارب الحياتية التي مروا بها ومدي تأثرهم بمشروع التخرج و عملهم عليه خلال الفتره الماضية.

ومن جانبه أشار الدكتور عماد عبد الرازق وكيل الكلية إلى أهمية الممارسة وتحويل كل ما نقرأه إلى أفعال اي ترجمة ما تم دراسته إلى فعله في مشروع التخرج،  كما أبدى سعادته بالمشاريع المعروضة وقال إنه يجب ان يكون هذا هو الناتج من ثمرة تعليمية في جميع الأقسام.

افتتاح فعاليات المؤتمر السابع لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب الزقازيق

كما وجه وكيل كلية الآداب الشكر للدكتور "خالد الدرندلي" رئيس جامعة الزقازيق والدكتور "عاطف حسين" نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و دكتور محمد غريب رئيس قسم الإعلام وجميع القائمين على اليوم نظرا للتنظيم المتميز لفعاليات اليوم.

وقدم الفنان القدير “يوسف بسيوني” كلمات تعبر عن شكره للدعوة المميزة بحضور حفل التقييم وكان الحماس يملئ وجهه لمشاهدة الأفلام المعروضة ودعى لكل  الفرق بالتوفيق والنجاح الباهر.

وفى ختام الاحتفالية تم التقاط صور تذكارية مع لجنة المناقشة والتقييم مع اعضاء الفرق التسعة المتنافسة.

آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة
أعضاء هيئة التدريس آداب إعلام التعليم والطلاب هيئه التدريس جامعة الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق شئون التعليم والطلاب

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