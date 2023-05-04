مصر تعزي صربيا في ضحايا واقعة إطلاق نار بمدرسة العاصمة بلجراد

أعربت مصر عن خالص تعازيها في ضحايا حادث إطلاق النار بالعاصمة الصربية بلجراد، في بيان رسمي مقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان :"أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي لجمهورية صربيا في ضحايا حادث إطلاق النار الصادم بمدرسة بالعاصمة بلجراد، والذي أسفر عن مقتل ٩ أشخاص من بينهم ٨ أطفال وجرح آخرين".

وأضاف البيان :"كما تقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً على تضامن مصر ووقوفها جنباً إلى جنب مع حكومة وشعب صربيا في هذا الحادث الأليم".

ألقت الشرطة الصربية، امس الأربعاء، القبض على تلميذ بعد إطلاق نار وقع داخل مدرسة ابتدائية في بلجراد، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "الشرطة أرسلت كل الدوريات المتوافرة إلى مكان الحادث وأوقفت قاصراً، وهو تلميذ في الصف السابع، للاشتباه في إطلاقه أعيرة نارية عدة على تلاميذ وبواب المدرسة بمسدس لوالده".