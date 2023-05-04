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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدنة تبدأ من اليوم.. جوتيريش يكشف جهود الأمم المتحدة في أزمة السودان

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمم المتحدة فوجئت بتفجر العنف في السودان لأنه كان مأمولا أن تثمر المفاوضات بين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، قائلا: "لم نتوقع حدوث ذلك ويمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك"، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.

وقال جوتيريش  "بلدا مثل السودان عانى كثيرا.. لا يمكنه تحمل نزاع على السلطة بين شخصين".

وكانت وزارة خارجية جنوب السودان أعلنت الثلاثاء الماضي أن طرفي النزاع وافقا مبدئيا خلال اتصال مع كير، على هدنة من 4 إلى 11 مايو.

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منها أجهزة اتصال.. الجيش السوداني يعلن حصيلة تدمير معدات قوات الدعم

وأعلن الجيش السوداني ،اليوم الخميس، عن اشتباك قوات الجيش السوداني فجر اليوم مع ميشليا الدعم السريع بعد محاولتهم في الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية.

وقال الجيش السوداني في بيان على صفحته الرسمية "فيسبوك" ، "أنه تم إحباط الهجوم وتلقى العدو عقابا حاسما وتشتت قواته مابين قتيل وجريح وهارب، دمرت قواتنا عدد من العربات القتالية للمتمردين واستلمت خمسة عربات تركها العدو في ميدان المعركة".

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