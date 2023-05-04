هدنة تبدأ من اليوم.. جوتيريش يكشف جهود الأمم المتحدة في أزمة السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمم المتحدة فوجئت بتفجر العنف في السودان لأنه كان مأمولا أن تثمر المفاوضات بين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، قائلا: "لم نتوقع حدوث ذلك ويمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك"، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.

وقال جوتيريش "بلدا مثل السودان عانى كثيرا.. لا يمكنه تحمل نزاع على السلطة بين شخصين".

وكانت وزارة خارجية جنوب السودان أعلنت الثلاثاء الماضي أن طرفي النزاع وافقا مبدئيا خلال اتصال مع كير، على هدنة من 4 إلى 11 مايو.

وأعلن الجيش السوداني ،اليوم الخميس، عن اشتباك قوات الجيش السوداني فجر اليوم مع ميشليا الدعم السريع بعد محاولتهم في الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية.

وقال الجيش السوداني في بيان على صفحته الرسمية "فيسبوك" ، "أنه تم إحباط الهجوم وتلقى العدو عقابا حاسما وتشتت قواته مابين قتيل وجريح وهارب، دمرت قواتنا عدد من العربات القتالية للمتمردين واستلمت خمسة عربات تركها العدو في ميدان المعركة".