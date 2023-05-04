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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 6 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملات بالقليوبية ..صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة للوقوف على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 وذلك في إطار الحملات المكبرة التي تم التنسيق لها بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط في الأسواق .

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وفي هذا السياق ، تم تشكيل لجان من قطاعات الضرائب العامة  والتعليم والصحة والطب البيطري والتموين و شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء جنوب الدلتا وإدارة الرقابة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين، وبناءاً عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع اللجان المشكلة بشن حملة على عدد من المنشآت الصناعية والغذائية بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، وقد تم التأكد من أرقام التسجيل الضريبي لتلك المنشآت وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح .

وقد اسفرت الحملة بالنسبة لقطاع التموين بمدينة كفر شكر وبالمرور على المخابز تم تحريرعدد ٥٢ محضر مخالفة تتمثل فى عدد ٩ محضر غير مطابق للمواصفات، عدد ٩ محضر نقص وزن، عدد ٢ محضر  مراجعة رصيد، عدد محضر عجز دقيق، عدد ٢ محضر عدم  إعطاء بون، عدد  ١٢ محضر  عدم نظافه، عدد  ٤ محضر عدم وجود لوحة، عدد ١٢ محضر غلق في مواعيد  العمل الرسمية . 
وقد قامت اللجنة المشكلة بالمرور على 3 محطات للوقود وتم تحرير محاضر تصرف في بنزين 92 و80 وسولار ، وبالنسبة لمستودعات الغاز تم المرور على 4 مستودع وتم تحرير عدد 4 محضر لتلك المستودعات، نتيجة عدم الإعلان عن  أسماء الموزعين وأرقام  هواتفهم وأسعار الاسطوانات، وقد قامت اللجنة خلال أعمال التفتيش بالمرور على 3 مخزن أغذية وكذلك مستلزمات طبية، حيث تم تحرير 3 محضر  جنحة  تصرف  في سكر التموين  عدد  ١ طن و٣٣ كيلو ، وكشط وشطب  في السجلات وعدم وجود رخصة نشاط، بالإضافة إلى التحفظ  على ٥٠١٢  مستلزمات  طبية  أنواع مختلفة بدون فواتير.


وفي قطاع الصحة تم المرور على مستشفي كفر شكر المركزي حيث تبين خلال المرور أن حالة نظافة  المطبخ و الأغذية جيدة كما تبين من فحص دفاتر الحضور والانصراف تواجد الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى، كما تبين  مطابقة العهدة الدفترية  للأدوية  المخدرة وطريقة حفظها وتأمينها وتبين تطابقها  وجودة تخزينها، وقد تبين هناك أيضا بعض الملاحظات وتم إعداد مذكرة بها لتلافي تلك الملاحظات في أقرب وقت ممكن . 


وفي قطاع مياه الشرب تم المرور على عدد 5 محطات مياه شرب بمركز ومدينة كفر شكر بالإضافة إلى المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وتم سحب عينات منها و إرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها، كما تم المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وغير المرخصة وعددهم ٤ عمليات وتم سحب عينات منهم . 
 

وفي قطاع الصحة و الأغذية حيث تم المرور على عدد ١٢ من المحلات  العامة  والأغذية، وتم تحرير عدد ١٠ محاضر شهادات صحية واشتراطات  صحية، وتم إعدام كميات مختلفة  يوجد بها تغير في الخواص من الأغذية واللحوم المجمدة  والرنجة ، 
وقد قامت اللجنة بالمرور على المركز التكنولوجي بكفر شكر، حيث تبين انضباط العاملين بالمركز ، كما أن حالة النظافة العامة بالمركز جيدة ولايوجد إشغالات بالشوارع العامة المحيطة. 
وعلى جانب آخر قامت الأجهزة التنفيذية لحي غرب شبرا الخيمة ومديرية التموين والطب البيطري بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية بضبط ثلاجة بأرض نوبار بحي غرب شبرا الخيمة تحتوي على ما يقرب من 6 طن لحوم ودجاج وكذلك تم ضبط ٨٦٤ كجم دجاج وأوراك و١٠٨ كجم لحوم مفرومة، بالإضافة إلى ضبط ١٠٨  كيلو كبدة و216 كيلو مصنعات لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتحرير المحاضر بالكمية المضبوطة تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،


ومن جانبه شدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .
وأضاف المحافظ أنه على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 .

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القليوبية إدارة الرقابة والمتابعة الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية شركة كهرباء جنوب الدلتا شركة مياه الشرب والصرف

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