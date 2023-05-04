صحيفة عبرية: الخلافات الداخلية أضعفت الردع الإسرائيلي

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية صباح يوم الخميس، أن الخلافات الداخلية الإسرائيلية أسهمت بشكل ملحوظ في إضعاف قوة الردع لدى الجيش الإسرائيلي أمام الأعداء.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه لا يمكن فصل القرار الأمني عن الوضع الداخلي في إسرائيل، حيث تشير جميع المصادر الاستخبارية إلى أن الخلاف الداخلي الذي يُشكل سابقة في الأشهر الأخيرة أصبح جزءًا أساسيًا من تقييم خصوم إسرائيل للوضع مما تسبب في إضعاف قوة الردع الإسرائيلي في المنطقة.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإنه من أسباب التردّد في اتخاذ قرار العملية الواسعة في غزة هو أن يتم الاعتقاد بأن الجيش اتجه لها لإنقاذ نتنياهو من الأزمة الداخلية، على الرغم أنها كانت مطروحة خلال العام الماضي قبل الأزمة الحالية.

وتابعت الصحيفة، جهاز الشاباك يدعم تصعيد الهجمات في الضفة الغربية ، وقيادة الجيش منقسمة حول قرار القيام بعملية عسكرية موسعة في الضفة، مما أضعف مهما الجيش في مناطق الضفة الغربية.