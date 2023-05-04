كلمة الرئيس بالحوار الوطني.. أبرز الأخبار المحلية بنشرة “صباح الخير يا مصر”

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، أهم الأخبار المحلية وكان أهمها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أمس.

وقال الرئيس السيسي، إن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول ما يجعلها في مقدمة الدول، وأحلامنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء"؛ مضيفا أن اجتماع الحوار الوطني يهدف للتحاور وتبادل الرؤى ورسم ملامح جمهوريتا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة في انطلاق الحوار الوطني، أن دعوته للحوار الوطني التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقيننا بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كل المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.