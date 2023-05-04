بعد تعرضها للقصف الروسي.. ارتفاع عدد القتلى في مدينة خيرسون إلى 23

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون ،اليوم الخميس، عن أرتفاع عدد القتلى إلى 23 شخص في أعقاب القصف الروسي لمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا والقرى المحيطة بها أمس الأربعاء.



وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون ، على قناته على "تليجرام" أن 46 شخصًا آخرين أصيبوا ، من بينهم طفلان، بحسب شبكة "سي إن إن" الامريكية.



وأوضح أن القوات الروسية قصفت خيرسون 16 مرة ، بما في ذلك منطقتها السكنية، وأضاف أن أكثر من 80 قذيفة أصابت ساحة بريفوكزالنا ومحطة سكة حديد ومعبر ومحطة وقود ومتجرين ومصنع وورشة لتصليح السيارات.



وأضاف أن الإدارة العسكرية الإقليمية أعلنت الحداد من يوم الخميس إلى السبت.