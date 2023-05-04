كروس أوفر زيرو بـ 440 ألف جنيه| صور

يقدم داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، وتتنوع الإصدارات داخل مصر بفضل تنوع الشركات المنتجة للسيارات سواء كانت ، ألمانية، أو فرنسية، أو صينية، وغريها، وذلك من أجل توفير أنواع مختلفة من السيارات أمام المقبلين علي الشراء، وذلك يمكن المواطنين من اختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ولأسرهم .

شانجان CS 15 2022

في ذلك السياق يقدم موقع صدى البلد مواصفات وسعر سيارة شانجان CS 15 موديل 2022، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر :

شانجان CS 15 موديل 2022



مواصفات السلامة في شانجان CS 15

تحتوي سيارة شانجان CS 15 الكروس أوفر علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن.

شانجان CS 15 موديل 2022

محرك شانجان CS 15

تخرج سيارة شانجان CS 15 قوة 105 حصان، بفضل أحتوائها علي محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

سيارة شانجان CS 15

مقصورة شانجان CS 15

زودت مقصورة سيارة شانجان CS 15 الكروس أوفر بمميزات تكنلوجية حديثة ومتطورة منها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي، وتكيف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من الجلد، وفتحة سقف، وباور ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس.

مقصورة شانجان CS 15 2022

سعر شانجان CS 15

سعر سيارة شانجان CS 15 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات يصل الي 440 ألف جنيه للفئة الأولي .