كروس أوفر زيرو بـ 440 ألف جنيه| صور

يقدم داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، وتتنوع الإصدارات داخل مصر بفضل تنوع الشركات المنتجة للسيارات سواء كانت ، ألمانية، أو فرنسية، أو صينية، وغريها، وذلك من أجل توفير أنواع مختلفة من السيارات أمام المقبلين علي الشراء، وذلك يمكن المواطنين من اختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ولأسرهم .
في ذلك السياق يقدم موقع صدى البلد مواصفات وسعر سيارة شانجان CS 15 موديل 2022، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر :
مواصفات السلامة في شانجان CS 15
تحتوي سيارة شانجان CS 15 الكروس أوفر علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن.
محرك شانجان CS 15
تخرج سيارة شانجان CS 15 قوة 105 حصان، بفضل أحتوائها علي محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.
مقصورة شانجان CS 15
زودت مقصورة سيارة شانجان CS 15 الكروس أوفر بمميزات تكنلوجية حديثة ومتطورة منها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي، وتكيف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من الجلد، وفتحة سقف، وباور ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس.
سعر شانجان CS 15
سعر سيارة شانجان CS 15 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات يصل الي 440 ألف جنيه للفئة الأولي .