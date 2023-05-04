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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من بين 300 فريق.. «عمر» و«رودينا» يحصدان المركز الأول بمسابقة الروبوت العالمية برومانيا|تفاصيل

عمر و رودينا يحصدان
عمر و رودينا يحصدان المركز الأول بمسابقة الروبوت العالمية

كرّمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الطالب عمر محمد مسعد من مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات والطالبة رودينا فيصل الشناوي من مدرسة الشهيد محمد أبو عبيد الرسمية لغات بإدارة المعادي التعليمية.

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عمر ورودينا حصدا المركز الأول في مسابقة الروبوت العالمية برومانيا».
وذكر التقرير، أنه وسط مشاركة قوية قوامها 300 فريق على مستوى العالم، حصل الطالبان عمر محمد مسعد ورودينا فيصل بالصف الخامس الابتدائي على المركز الأول في المسابقة العالمية لتصنيع الروبوت التي أقيمت في رومانيا. 
مسابقة الروبوت العالمية تم تنظيمها من قبل جامعة أوراديا وتفوق الطالبان على ما يقرب من 300 فرقة من 16 دولة على مستوى العالم، وسجّلا أعلى "سكور" ليحصدان المركز الأول. 
ولا يعتبر هذا التفوق الوحيد من نوعه للطالب عمر في البرمجة، فقد حصل على المركز الثاني في الفلك عربيًا في مسابقة أقامها أحد العلماء المهاجرين منذ عامين والذي يعمل كمحاضر فيزياء في أكثر من جامعة أمريكية، وحصل على جائزة مالية قيمة. 
 

الخامس الابتدائي البرمجة التربية والتعليم المهاجرين المسابقة العالمية

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