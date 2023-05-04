عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشاركون في برنامج «أهل مصر» يزورون محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تنفيذ فعاليات المعسكر المجمع الخامس، لبرنامج «أهل مصر» لأبناءالمحافظات الحدودية بمدينة الغردقة، بمشاركة ما يقرب من 200 مشارك من 6 محافظات حدودية هي " البحر الأحمر، و مرسى مطروح، و الوادى الجديد، و أسوان، و شمال سيناء، و جنوب سيناء".

 

وتم تنظيم زيارة شركة اليسر لتحلية مياه الشرب بالغردقة، ثم تنظيم رحلة بحرية بالغواصة، وحضور ندوة عن الأمن القومي بمجمع إعلام الغردقة.

 

على الجانب الأخر نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر،  مأمورية تصوير لـ40 سيدة وفتاة بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة الغردقة، بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة،  وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"؛ حيث أدار فعاليات المأمورية، سامية فتحي، المقررة المناوبة لفرع المجلس القومي للمرأة بالغردقة. 

 

يأتي هذا المشروع من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

البحر الأحمر المجلس القومى للمرأة المحافظات الحدودية الوادى الجديد بروتوكول التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

تصوير 40 سيدة وفتاة لاستخراج "رقم قومي" ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك» بالغردقة

"سكرتير البحر الأحمر" يعلن توفير خط «سيرفيس» لنقل العمال لمجمع صناعات الغردقة

ضبط 15 مخالفة خلال الحملات التفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ الدواجن بالقصير

"البحر الأحمر الأزهرية" تشارك في اللقاء التحفيزي الثالث للمعلم المثقف

الطب البيطري يضبط 46 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة بالغردقة

الغردقة تستمر في حملاتها التفتيشية على المحلات والمطاعم

تغير مياه البحر الأحمر للون الوردى.. تعرف على السبب

استمرار امتحانات الفرقة الأولى لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بأوقاف البحر الأحمر

ترشيحاتنا

بعد زيادة سعر السولار.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا

اندلاع حريق في قطار الركاب المتجه من مطروح للإسكندرية

ماذا يفعل الركاب لو السواق زوّد الأجرة بالمخالفة للتسعيرة؟.. التنمية المحلية تجيب

زيادة 10%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال ببلدة حوارة في نابلس

كلام كتير.. شوبير يكشف حقيقة توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ