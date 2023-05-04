المشاركون في برنامج «أهل مصر» يزورون محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تنفيذ فعاليات المعسكر المجمع الخامس، لبرنامج «أهل مصر» لأبناءالمحافظات الحدودية بمدينة الغردقة، بمشاركة ما يقرب من 200 مشارك من 6 محافظات حدودية هي " البحر الأحمر، و مرسى مطروح، و الوادى الجديد، و أسوان، و شمال سيناء، و جنوب سيناء".

وتم تنظيم زيارة شركة اليسر لتحلية مياه الشرب بالغردقة، ثم تنظيم رحلة بحرية بالغواصة، وحضور ندوة عن الأمن القومي بمجمع إعلام الغردقة.

على الجانب الأخر نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، مأمورية تصوير لـ40 سيدة وفتاة بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة الغردقة، بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"؛ حيث أدار فعاليات المأمورية، سامية فتحي، المقررة المناوبة لفرع المجلس القومي للمرأة بالغردقة.

يأتي هذا المشروع من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.