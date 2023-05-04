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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين: الحوار الوطني تجربة فريدة من نوعها فى الديمقراطية لم يشهدها العالم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

عرضت الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تعليق النائب محمد أبو العينين عبر صفحته على “فيسبوك”، بمناسبة انطلاق جلسات الحوار الوطني، والتي بدأت أمس، الأربعاء.

وقال النائب محمد أبو العينين: "سعدت بالمشاركة فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والروح التي وجدتها بين جميع المشاركين، روح تحمل تحديا وفكرا وإصرارا وعملا للخروج بأفكار ورؤى لمواجهة التحديات".

وتابع النائب محمد أبو العينين: "فالحوار الوطني تجربة وطنية فريدة من نوعها فى الديمقراطية لم يشهدها العالم من قبل، تضم كافة أبناء الوطن لاستثمار العقول المصرية فى شتى القضايا، وتمثل رسالة للجميع فى الداخل والخارج بأن الدولة المصرية تستكمل مسيرتها فى البناء والتنمية بمشاركة كل أبنائها".

الإعلامية هند النعسانى صباح البلد صدى البلد النائب محمد أبو العينين أبو العينين الحوار الوطني

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