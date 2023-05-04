طريقة عمل شيكولاتة بونتي اللذيذة

شيكولاتة بونتى اللذيذة، يعشقها الجميع الكبار قبل الأطفال ، شيكولاتة محشية بجوز الهند اللذيذة لذلك هي مكتملة الفوائد الصحية للجسم .



المكونات لعمل شيكولاتة بونتى اللذيذة:



كوب من جوز الهند

ربع كيلو من قطع الشوكولاتة

ملعقة من الفانيليا

ربع ملعقة من الملح

-ملعقة صغيرة من النشا

2 ملعقة زبدة

- نص كوب علبة من الحليب المكثف



الطريقة لعمل شيكولاتة بونتى اللذيذة



احضري بولة زجاج متوسطة الحجم وضعي بها كوب جوز الهند وضيفي عليه الفانيليا .

ثم ضيفي الملح والنشا والحليب المكثف وقومي بخلط المكونات مع بعضها جيدا حتي تحصلي علي عجينة طرية يسهل تشكيلها .

ثم قومي بتقسيم العجينة الي كور متوسطة الحجم ثم قومي بتشكيل هذه الكور الي مستطيلات.

ثم ترص مستطيلات جوز الهند علي صينية مبطنة بورق الزبدة ثم تدخل الثلاجة لمدة ١٥ دقيقة حتي تتماسك .

٥-ثم قومي بوضع الشوكولاتة مع نص ملعقة زبدة في بولة زجاج وترفع علي حمام مائي حتي تذوب الشوكولاتة تماما.



خرجي عجينة جوز الهند من الثلاجة واغمسيها في الشوكولاتة المذابةوتغطى جيدا.



ثم تخرج بالشوكة حتى تصفى الشكولاتة الزائدة ثم رصيها على الصينية مرة أخرى. أدخلي الباونتي الثلاجة مدة 30 دقيقة حتى تتماسك،