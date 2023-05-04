برلماني: الحوار الوطني سيحقق انطلاقة جديدة للدولة تعود على المصريين بكل الخير

أشاد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام الجلسة الأولى للحوار الوطنى مؤكداً أن الرئيس السيسى رسم خارطة طريق واضحة أمام جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطنى .



واعتبر " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم الجلسة الأولى للحوار الوطنى بمثابة خطوة جادة نحو استكمال جميع جلسات وفعاليات الحوار الوطنى للتوصل الى استراتيجية شاملة وواضحة تكفل قدرة مصر على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية مؤكداً أن الحوار الوطنى سيحقق انطلاقة جديدة للدولة المصرية في حياة سياسيه واقتصادية واجتماعية عصرية يشارك فيها كل أطياف الشعب المصري في ظل قيادة سياسية واعية تبني دولة ديمقراطية عصرية حديثة موجها الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يلبي دائما طموحات أبناء الوطن ويصنع مستقبل افضل.



وأعرب النائب محمود قاسم عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى سيعطى أكبر اهتمام لترتيب أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة مؤكدا علي أهمية الحوار للوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها مشيراً الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤي المقدمة سواء من المشاركين أو المواطنين.



وطالب النائب محمود قاسم من المشاركين فى الحوار الوطنى على إعطاء أولوية قصوى لملفات الصناعة والزراعة وتعميق التصنيع المحلي وتشجيع القطاع الخاص إلي جانب إصلاح الشركات الحكومية وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات المختلفة الي جانب التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي توفر المليارات لخزانة الدولة وتوفير احتياجات مصانع الاعلاف من الذرة وفول الصويا لتدور عجلة الإنتاج من جديد بكامل طاقتها مما سيؤدي الي تراجع الأسعار مما سيعود علي أبناء الوطن بكل الخير وتراجع فاتورة الاستيراد من الخارج والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة .



وقال النائب محمود قاسم إن المواطنين ينتظرون نتائج الحوار الوطني و يعلقون عليه آمالا كبيرة للخروج بحلول لجميع المشاكل التي تعاني منها الدولة أبرزها الأزمة الاقتصادية الحالية وأن بدء جلسات الحوار الوطني يؤكد أنه يسير بخطي محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة ويرد بكل قوى على كل من شككوا فى هذا الحدث الكبير معرباً عن ثقته التامة فى استجابة وتنفيذ الرئيس السيسى لجميع القرارات والتوصيات التى سوف تصدر من الحوار الوطني.

