عربية النواب: كلمة الرئيس وضعت المشاركين بالحوار الوطني أمام مسئولياتهم التاريخية لإنجاحه

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة العامة الأولى للحوار الوطنى بالتاريخية مشيراً الى أن الرئيس السيسى وضع خارطة طريق أمام جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطنى أمام مسؤلياتهم التاريخية لانجاح هذا الحوار .

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن بدء الجلسات العامة للحوار الوطنى جاء فى توقيت مناسب للغاية حيث يمر العالم كله بمرحلة فى تموج بتحديات جسام مؤكداً أن الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية جعلت من مصر دولة قادرة على مواجهة جميع التحديات الاقليمية والدولية .

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن دعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار عكست بكل الصدق والأمانة حرص القيادة السياسية على دعم الحياة السياسية وإزالة العقبات أمام الأحزاب حول ما يواجههم من صعوبات وضمان تحقيق العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية وفقا للجمهورية الجديدة مشيراً الى أن ما تم داخل الجلسة الأولى الحوار الوطنى تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة لصياغة مستقبل واعد لمصر وشعبها العظيم .

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن المواطنين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية ينتظرون نتائج الحوار الوطني و يعلقون عليه آمالا كبيرة فى أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية خاصة مثمناً التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار لتحقيق هدفه النهائى بالوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستفادة بالآراء المتاحة على أرضية وطنية تحت مظلة وطنية تتسع للجميع