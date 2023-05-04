 برلماني: عقد الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية ضمانة لتنفيذ توصياته

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن القضايا المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام فعاليات الجلسة الاولى للحوار الوطنى أكدت للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بالأهمية البالغة لهذا الحوار خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وما ترتب عليها من آثار مختلفة حيث يتيح الحوار الوطني مشاركة كافة فئات المجتمع في مناقشة جادة لقضايا المجتمع وتقديم الآراء والاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها .

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن الحوار الوطني يعد ترجمة حقيقية للرؤية الثاقبة للرئيس السيسى والتى تتمثل فى ضرورة المشاركة الحقيقية من المواطنين في وضع السياسات وصنع القرار في شتي المجالات. فهو لا يقتصر علي الإصلاح السياسي فقط وإن كان هذا الإصلاح من أولويات الحوار الوطني كما أشار إلي ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي وإنما سيشمل بجانب ذلك الصناعة والزراعة والتعليم والاقتصاد والصحة والرياضة وغيرها من المجالات لبناء الجمهورية الجديدة مؤكداً أن عقد الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية هو الضمان الأكيد لتنفيذ توصياته ومخرجاته فى مختلف المجالات .

وأكد الدكتور محمد سليم أنه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السياسي قائد مسيرة الجمهورية الجديدة. وفي ظل رؤيته الاستراتيجية لبناء مصرنا الحبيبة فقد نادي بضرورة إقامة حوار وطني يضم كل عناصر البناء المصري. معرباً عن ثقته التامة فى أن يتوصل جميع المشاركين الى وثيقة الحوار الوطني المصري موجهاً التحية والتقدير لكل القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى هذا الحدث التاريخي .