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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي لوفد أمريكي موقف مصر الثابت تجاه الشعب الفلسطيني

صدى البلد

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة، التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرها السلبي العديد من دول العالم.
وقالت الصحيفة تحت عنوان " السيسي يؤكد لوفد أميركي موقف مصر الثابت بالتوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني " أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة كيفن مكارثي، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية، والقـــــوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات، كما شارك في اللقاء رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ووزير الخارجية سامح شكري.

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