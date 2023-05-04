تعليقا على الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.. برلماني: جمهورية جديدة بفكر جديد

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أمس الأربعاء كانت مشرفة ومضيئة لكل مصري وطني ، موضحا أن الصورة كانت أكثر من رائعة، والجلسة كانت تاريخية سيذكرها التاريخ.

وأضاف “قريطم”، خلال تصريحات له اليوم الخميس، أن التواجد الكبير من الأحزاب والقوي السياسية بمختلف التوجهات والايدولوجيات يؤكد أننا نشهد عصرا من الديمقراطية الغير مسبوقة ، موضحا أن مشاركة جميع التيارات يؤكد أنه لا يوجد إقصاء لاي معارضة ، قائلا: مصر تفتح ذراعيها لجميع اولادها.

وافاد قريطم أن الحوار الوطني جاء في توقيته المناسب في ظل التحديات والظروف الاقتصادية ، مشيرا إلي أن جلسات الحوار الوطني بمثابة البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة ، قائلا: نحن الآن أمام جمهورية جديدة بفكر جديد .

وشدد عضو لجنة الصناعة أن الدولة لديها رغبة جادة من خلال الحوار الوطني مشاركة أبناءها في تقديم حلول واقعية للقضايا والمشكلات التي تواجهنا ، مقدما الشكر لمجلس امناء الحوار الوطني علي الصورة التي ظهرت عليها الجلسة الافتتاحية ، قائلا: العالم ينظر إلينا نظرة احترام وتقدير .

