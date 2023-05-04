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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المروربة اليوم الخميس 4 مايو 2023

الحالة المروربة
الحالة المروربة

إستعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي الفضائيه؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الخميس 4 مايو 2023 عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر كوبري أكتوبر للمتجه لميدان التحرير حتى مدينه نصر به بعض الإصلاحات ورفع الكفاءة أدت إلى بعض الكثافات المرورية؛ كما ظهر محور 26 يوليو به بعض الكثافات المرورية نظرا لوجود الإصلاحات وأعمال التطوير فيه أما كوبري 26 يوليو به سيولة مرورية كبيرة.

ونوهت إلى  أن نسبة السيولة المرورية العالية قد تؤدي إلى زيادة السرعات، منوهة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة إلى وقوع حوادث، مشيرة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000

أعمال التطوير إغاثة الطرق الحالة المرورية الالتزام بالسرعات 26 يوليو

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