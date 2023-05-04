الحالة المروربة اليوم الخميس 4 مايو 2023

إستعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي الفضائيه؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الخميس 4 مايو 2023 عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر كوبري أكتوبر للمتجه لميدان التحرير حتى مدينه نصر به بعض الإصلاحات ورفع الكفاءة أدت إلى بعض الكثافات المرورية؛ كما ظهر محور 26 يوليو به بعض الكثافات المرورية نظرا لوجود الإصلاحات وأعمال التطوير فيه أما كوبري 26 يوليو به سيولة مرورية كبيرة.

ونوهت إلى أن نسبة السيولة المرورية العالية قد تؤدي إلى زيادة السرعات، منوهة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة إلى وقوع حوادث، مشيرة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000