منتخب الكاراتيه يزور مستشفي شفاء الأورمان ويوجه رسالة للأطفال

زار لاعبو منتخب مصر للكاراتيه مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان علي هامش بطولة مصر للكاراتيه التي تستضيفها محافظة الأقصر.

وضم الوفد الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب وكان في استقبالهم قيادات المستشفي ومسؤولي العلاقات العامة.

وتفقد أعضاء منتخب مصر اقسام المستشفي المختلفة وتعرفوا علي تاريخ إنشاء المستشفي وما تقدمه من خدمات علاجية مجانية للمرضي في الصعيد .

كما التقي لاعبو المنتخب بالأطفال الذين يتلقون العلاج في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الاطفال بالمجان وأكدوا لهم أنهم يستطيعون التغلب على هذا المرضي من خلال العزيمة والإصرار والإيمان بالله وقدرته علي شفائهم.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر لاعضاء وقيادات المنتخب الوطني المصري للكاراتية علي دعمهم للمستشفي وللمرضي متمنياً لهم التوفيق ورفع إسم مصر عاليا في المحافل الدولية.