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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الحوار الوطني إشارة هامة لاستقرار الدولة المصرية

رحاب موسى ، عضو مجلس
رحاب موسى ، عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى حوار شامل وكامل، ونقلة جديدة على المجتمع المصرى، حيث أصبح الحوار السياسي حوارا شعبيا برعاية رئيس الجمهورية ومشاركة واسعة من جميع الأطراف السياسية.

وأضافت النائبة رحاب موسى أن ملف المرأة من الملفات الهامة، التى تحتاج إلى متابعة مستمرة، حيث إن المرأة المصرية حققت مكاسب عديدة خلال الفترة الماضية في ظل استراتيجية حقوق الإنسان، واستراتيجية تمكين المرأة. 

وأوضحت أن الحوار الوطني إشارة هامة لاستقرار الدولة المصرية في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية.

 وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه من الجيد أن نحقق من خلال هذا الحوار هدفا مهما، وهو أسرة مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية، ونركز على قانون العمل وبحث المشاكل الاقتصادية للمرأة والقانون الخاص بالانتخابات وتمثيل المرأة ومواجهة "الابتزاز الإلكتروني".

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني انطلقت أمس، الأربعاء، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سوف تنطلق مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني: “على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة، واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين”. 

رحاب موسى الحوار الوطني مجلس النواب

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