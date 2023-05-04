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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الروسي: تراجع إمدادات خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي يثبت التزامنا

صدى البلد

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن تراجع إمدادات خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الثلثين يثبت التزام بلاده الكامل بالخفض الطوعي في إنتاج النفط.
وأضاف نوفاك - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن روسيا تؤكد مجددا التزامها الكامل بتنفيذ مستويات خفض إنتاج النفط الطوعي (التي أعلنت عنها في السابق) بغض النظر عن التكهنات التي لا أساس لها في الصحافة بشأن مستويات إنتاج النفط الروسي.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي قد أشارت إلى نمو الصادرات بعد نتائج مراقبة الشحنات البحرية فإن هذه التقارير لا تأخذ في الحسبان ، وأن في الحقيقة شحنات خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي قد انخفضت بشكل كبير بأكثر من الثلثين، والتي تم تعويضها بشكل جزئي فقط عبر الصادرات البحرية.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأنه لا توجد مؤشرات على انخفاض ملحوظ في صادرات النفط الروسية، على الرغم من قرار موسكو قبل شهرين خفض إنتاجها من الذهب الأسود ، حيث أن إمدادات النفط البحرية من روسيا مستقرة بل وتتزايد تدريجيا، وفي الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي تجاوزت بشكل عام مستوى 4 ملايين برميل يوميا ..بحسب الوكالة.

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