ثبات انفعالي لقاتلة طفلها بالشرقية خلال الإدلاء باعترافات تفصيلية أمام النيابة

أذاع برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدي البلد2، تقديم الإعلامية نهال طايل، حلقة جديدة، يكشف فيها تفاصيل جديدة حول الجريمة البشعة في محافظة الشرقية ، وتحديدا في مركز فاقوس، حيث أقدمت سيدة تدعى هناء على إنهاء حياة ابنها سعد بطريقة مأساوية.

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لو يأجوج ومأجوج مش هيعملوا..محامى يفجر مفآجات بشأن قاتلة أبنها فى الشرقية



لا شوفت ولا هشوف.. محامي أسرة الابن ضحية أمه يتحدث عن التحقيقات|شاهد



كشف سمير صالح، المحامي بالنقض تفاصيل جديدة حول الجريمة البشعة في محافظة الشرقية، وتحديدا في مركز فاقوس، حيث أقدمت سيدة تدعى هناء على إنهاء حياة ابنها سعد بطريقة مأساوية.

وقال صالح.” تقديم الإعلامية نهال طايل، أن رجال النيابة والمباحث الجنائية اندهشوا من ثبات القاتلة الانفعالي، خلال أقوالها أمام النيابة العامة.

ضربت رأس أبنها

وأوضح المحامى، أن الأم أعترفت بأنها ضربت رأس أبنها بالفأس 3 مرات، وسحبته على الحمام وقامت بالقضاء عليه بسكينة.

وأكد المحامي بالنقض أن والدة الطفل قالت أنها قامت بتشفيته وكسر عظامه في الحمام، ومن ثم وضع الرأس في حلة لإخفاء ملامحه.

واختتم محامي أسرة طفل فاقوس:"دي تقريبا علامة من علامات الساعة، لو يأجوج ومأجوج مش هيعملوا معانا كدا، وقانونا الحكم عليها 100% هتنال الإعدام؛ لأنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد".

وقال سمير صالح المحامي بالنقض وهو محامي أسرة الطفل ضحية أمه بالشرقية، إنه لم يمر عليه مثل هذه النوعية من الجرائم، وهي جريمة الأم التي قطعت ابنها أجزاء وأكلت منها، قائلا :" لم يمر عليه مثل هذه الجريمة البشعة من 30 سنة" أنا لا شوفت ولا هشوف كده تاني".

وأضاف أن أم الطفل لديها ثبات انفعالي شديد و عندما تسرد تفاصيل عن ابنها لا يريدون الاستماع إليها، قائلا " أنا مش عاوز أسمعها والله"، فالقتل موجود فى المجتمع، ولكن القتل وأكل الجثة قصة أخري تماما، وإنه كان هو المطلوب منه أن يستلم جثة الطفل من الكيس التي قطعته أمه وأكلته.

سلخته وشفته

وتمني المحامي، بأن يكون الطفل حتي ساقطا من أدوار عليا، ولكنه عندما مات الطفل أصيبت بحالة هستيرية فأكملت على ابنها وقالت أنها كانت مقررة أن تقتل أبنها يوم الثلاثاء برأس الفأس وبالفعل قامت "المجرمة" بقتل ابنها وسقط على الأرض سائحا فى دمائه، ولكن بحسب وصفها كان الولد لم تنتزع منه الروح، وبعدها أكملت عليه بالذبح وأخذت السكينة من المطبخ وفصلت رأسه عن جسمه، ثم قامت بسحبه على المرحاض وشفته وسلخته وكسرت عظامه ووضعت رأسه فى مياه مغلية وسلختها، حتي تتغير ملامحه ولم يتعرف عليه أبيه أو أهل أبيه.

وأكمل سمير صالح، بحسب أقوال "مرتكبة الجريمة البشعة" أنها قطعت جسم ابنها لأجزاء وضعت لحمه في حلة مغلية وعملت عليه شوربة، متمنيا أن تكون الأم مجنونة قائلا " أنا مش عارف أمارس حياتي بقالي أسبوع من هول ما سمعته".

وأكد أحمد سعد عم الطفل الذى قتلته والدته بالشرقية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الجيران، الموجودة بجوار المجنى عليه، وقال له " ابن اخوك مات".

وأضاف أن عم المتهمة فى القضية من اكتشف الجريمة، معلقًا :" المتهمة فى القضية ظلت فى شقتها ولم تخرج ليوم كامل، ولذلك ذهب لها عملها لكى يعرف حالها، فعرف الجريمة".

ولفت إلى أن الخلاف بين شقيقه وزوجته المتهمة فى القضية، كانت بسبب رغبة الأخيرة فى العيش فى بيتها " الميراث من والدها" وزوجها رفض.

وأشار إلى أن :"المتهمة فى القضية قامت بتقطيع ابنها وقامت بوضع رأسه فى حلة بها ماء مغلي".

وتابع :" المتهمة فى القضية اعترفت على نفسها بالواقعة، وأن ما حدث لا يصدقه عقل .. على الرغم من سلامة المتهمة من الجانب العقلي".



وقال محمد سعد والد الطفل الذى قتلته والدته بالشرقية، أنه عرف بالمصيبة، من خلال اتصال هاتفى من شقيقه، موضحًا أنه قال له " ابنك تعبان فقط".

وأضاف أنه تزوج من المتهمة فى القضية لـ مدة 4 سنوات، وأن طفله المجني عليه، يعتبر الابن الوحيد.

ولفت إلى أنه ظل لمدة عام كام يذهب لـ الأطباء من أجل الحمل، بعد 3 سنوات دون حمل، وكانت هناك مشكلات كثيرة تحدث قبل فترة الحمل.

وأشار إلى أنه لم يطلقها، ولكن رفعت قضية خلع، وبعد ذلك أخذت الطفل و هربت، وأن الطفل كان فى حضانة أمه.

وتابع :" آخر مرة تقابلت مع نجله المجنى عليه، كان فى رمضان، ولم يتقابل معه فى العيد قبل الوفاة و الجريمة البشعة".

وأشار إلى أنه لم يعمل مشكلة فى يوم معها، بعد أن قامت برفع قضية خلع، و لكن المتهمة فى القضية قامت بـ تقطيع جسد نجله وقامت بـ طبخه".

وأشار محمد سعد والد الطفل الذى قتلته والدته بـ الشرقية، أنه فى حالة اندهاش من الكارثة التي حدثت، موضحًا أنه لم يتوقع ما حدث.

وأضاف أنه لم يتخيل هذا الانتقام، :" أمه طبخته وأكلت منه".

ولفت إلى أن الخلاف بينه وبين زوجته السابقة، لا يصل لـ هذا الحد، مؤكدًا أن الخلاف من البداية كان لرفضه أن يذهب و يعيش معها فى شقتها الخاصة.