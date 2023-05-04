نائب مدير الشركة الروسية المنفذة للضبعة يكشف سير العمل بالمفاعل النووى

قال ألكسندر كورتشاغين، النائب الأول لمدير شركة "آتوم ستروي إكسبورت" لإدارة مشاريع بناء المحطات النووية، والمنفذة للمشروع النووى المصرى، إنه يتم الآن بموقع الضبعة النووية تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المنظمة المعقدة بدءاً من أعمال البناء والتركيب، وانتهاءً بإنتاج وتوريد المعدات التكنولوجية الأساسية، كما تجرى حالياً أعمال البناء والتركيب في جميع المجموعات الأربع، حيث يتم تنفيذ عملية صب بلاطة الأساس الخرسانية في المجموعتين الأولى والثانية.

وأضاف: "تم أمس صب الخرسانة الأولى في المجموعة الثالثة وأتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال بحلول نهاية هذا العام وقريباً سنحصل على تصريح بشأن المجموعة الرابعة.

وأوضح ألكسندر أنه يتم توريد المعدات التكنولوجية الرئيسية، حيث وصلت أولى هذه المعدات منذ 3 أسابيع، والحديث يدور عن مصيدة توطين الصهر للمجموعة الأولى، والتي يجب تثبيتها هذا العام على الأساس.

وعن سير عملية بناء محطة الضبعة، أكد الكسندر أن أعمال بناء المحطة تسير وفقا للجداول التوجيهية المتفق عليها، فكل شيء يسير بشكل متوقع، بمعنى يبقى لدينا احتياطي من الزمن بسبب تنفيذ أعمال البناء التي تسبق الجدول الزمني المحدد، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ جميع المهام لتقديم طلبات إنتاج المعدات التكنولوجية الأساسية في الموعد المحدد ولا نرى أي عقبات غير متوقعة.

وعن تدريب طاقم العامل في المحطة وهل سيعمل المتخصصون المصريون والمتخصصون المدعوون من روسيا، قال ألكسندر: “الإجابة عن هذا السؤال ذات شقين، الأول يتعلق بتنظيم أعمال البناء والتركيب، ونحن لدينا أكبر الشركات المصرية، والخبراء المصريون، بما في ذلك العاملون في شركة الإنشاءات التابعة لنا، والتي تقوم بأعمال البناء في مجموعتي الأولى والثانية”.

وأضاف: “في إطار أعمال البناء والتركيب، تم تنظيم مركز تدريب وتأهيل في الموقع، حيث يقوم المتخصصون من مصر وشركاتنا برفع مستوى كفاءاتهم، والحصول على الكفاءات المناسبة والتصاريح لأداء الأعمال التكنولوجية المعقدة”.

وذكر أن “الجزء الثاني المهم، والذي يتعلق بتدريب الكادر كما هو منصوص عليه في العقود المبرمة، يتعين علينا قبل بدء التشغيل أن نضمن ما يسمى الاستعداد التشغيلي، والذي يشمل توفير موظفين مؤهلين مدربين لاستلام المجموعات بهدف التشغيل، والحديث يدور عن حوالي 1500 موظف أقل أو أكثر بقليل”.

وتابع النائب الأول لمدير شركة “آتوم ستروي إكسبورت”: "يتم حاليًا تدريب حوالي 100 متخصص في جامعاتنا الروسية وفقًا للبرنامج الرسمي الذي قامت أكاديميتنا الفنية بصياغته بمساعدة شركاتنا، وعلى وجه التحديد مؤسسة "روس إنيرغو" والكادر من محطة لينينغراد النووية".