الثقافة تطلق فعاليات المكتبات المتنقلة بالمحافظات

تطلق وزارة الثقافة المصرية، فعاليات ومراسم الوزارة لمشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يأتي ذلك تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية لبناء الإنسان.

تنطلق المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هي "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى "حياة كريمة".



حيث تنطلق الفعاليات من أمام مقر وزارة الثقافة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الإثنين الموافق ٨ مايو الجاري، في تمام ١٢ ظهرًا، وسينطلق من ساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، في تمام التاسعة صباح يوم الفعاليات.