فرنسا تعلق على هجوم الكرملين وتصفه بالحادث الغريب

علقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، على الهجوم بالمسيرات الذي تعرض له مقر الكرملين فجر أمس يوم الأربعاء ووصفته بأنه غريب ويحتاج إلى تفسير.

وقالت كولونا في حوار مع إذاعة الفرنسية "فرانس أنتر" أنه ليس لديها معلومات محددة ولن تخوض في فرضيات، لكن عبرت عن استغرابها للحادث، كما أن أوكرانيا أعلنت أنه لا علاقة لها بهذا الحادث.

وأعلن الكرملين أمس، أنه في فجر أمس الأربعاء عن إحباط هجوم على مقر الكرملين واستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرتين مسيرتين وأنه تم إحباطه، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار.

وكشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق، عن مكان تواجد بوتين وأنه لم يكن في الكرملين لحظة الهجوم.

ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب نص المادة "عمل إرهابي"، بشأن محاولة السلطات الأوكرانية ضرب مقر الرئاسة الروسية في الكرملين باستخدام المسيرات.