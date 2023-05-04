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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة سعر السولار.. غرف عمليات لمتابعة التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات

زيادة تعريفة المواصلات
زيادة تعريفة المواصلات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية،  والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك تنسيق تام بين غرقة عمليات الوزارة وغرف عمليات المحافظات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بعد ان تم تحريك اسعار السولار بزيادته 1جنيها ليصبح بقيمة 8.25 جنيها.

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل المواصلات 

واضاف "قاسم" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد "، انه منذ امس الاربعاء وتم اعلان جداول تعريفة الركوب الجديدة لوسائل المواصلات في كل المحافظات ، موضحا انه تم اعلانها ونشرها في المواقف العامة وتم لصق استيكرات علي وسائل المواصلات العامة بالتعريفة الجديدة لكل منطقة.

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واكد قاسم ان هناك فرق تفتيش من جميع الوزارات المعنية وكل محافظة للتأكد من تطبيقةالتعريفة المقررة دون زيادة عن القيمةوالمحددة بعد زيادة اسعار السولار.

واكد قاسم، انه يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة وتقديم اي شكاوي خاصة بمخالفة تعريفة الركوم المحددة لوسائل المواصلات العامة في المحافظات عن طريق ارقام مبادرة صوتك مسموع بالاضافة الي ارقام غرف عمليات الوزارة والخط الساخن.

وقد  خصصت وزارة التنمية المحلية أرقام الموبايل التالية( 01103111761 - 01103111762 )  لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي البلاغات والشكاوي.

والخط الساخن رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين إعتباراً من امس الأربعاء  للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30  ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية .

بالاضافة الي ارقام التواصل لمبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية، من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] ،  ورقم الفاكس 33374892 الذي تم اضافة مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .

التنمية المحلية تحريك اسعار السولار خالد قاسم تعريفة الركوب الجديدة المحافظات

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