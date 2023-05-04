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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فاقت التوقعات| ظاهرة صادمة من الشمس حدثت طوال شهر رمضان

الشمس
الشمس

كشفت المراقبة اليومية بأن أبريل 2023 كان شهرًا نشطًا على سطح الشمس حيث تجاوز متوسط ​​عدد البقع الشمسية (96) التوقعات الرسمية للشهر السادس والعشرين على التوالي.

وأوضحت أن وفرة البقع الشمسية تعزز الإجماع المتزايد على أن ذروة الدورة الشمسية قد تحدث في وقت أبكر مما كان متوقعًا - ربما في أقرب وقت في أواخر عام 2023.

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بث مباشر لظاهرة كسوف الشمس الهجين من منزلك

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تعرف على خريطة كسوف الشمس التي تحدث الآن في العالم

وتابعت: يمكن أن تجلب الذروة 50 ٪ إلى 100 ٪ من البقع الشمسية أكثر مما نراه اليوم ، مما يعزز الدورة الشمسية 25 كما هو مذكور أعلاه -دورة متوسط. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يصبح عدد البقع في كل شهر مزدحمًا بالفعل.

إضافة لذلك أظهر بحث جديد أجرته مجموعة من علماء الفيزياء الشمسية بأن أقصى نشاط للبقع الشمسية يحتمل أن يحدث في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024 أي قبل عام كامل من التوقعات الأخرى وذلك اعتماداً على ما يسمى حدث الإنهاء.

"حدث الإنهاء" هو مفهوم جديد نسبيًا في الفيزياء الشمسية وهي فترة زمنية على الشمس لا تزيد عن شهر واحد عندما تموت الحقول المغناطيسية من دورة شمسية فجأة (يتم "إنهاؤها") مما يسمح للحقول المغناطيسية من الدورة الشمسية التالية بالسيطرة. وبعد حدث الإنهاء تبرز الدورة الشمسية الجديدة.

درس هذا البحث أحداث الإنهاء للعديد من الدورات الشمسية وتم اكتشاف بأن توقيتها يمكن أن يتنبأ بالمستقبل، وبحسب هذا البحث حدث الإنهاء بين الدورة الشمسية 24 و الدورة الشمسية 25 حدث في منتصف ديسمبر 2021 وهذا يمكن ان يتوقع موعد الحد الأقصى لنشاط الشمس المقبل.

وفقًا للبحث فإن ذلك سيكون بين أواخر عام 2023 ومنتصف عام 2024 حيث سيبلغ إجمالي عدد البقع الشمسية الشهرية 184 ± 63 (بنسبة ثقة 95 ٪). هذا يعني أن الدورة الشمسية 25 يمكن أن تكون ضعف قوة الدورة الشمسية 24 القديمة والتي بلغت ذروتها في عام 2009.

ان هذه التوقعات تتزامن مع حدث كبير آخر يتعلق بالمجال المغناطيسي للشمس فهو على وشك الانقلاب (الانعكاس) وهو ليس شىء غريب فهو يحدث بالقرب من ذروة كل دورة شمسية حيث تضعف الحقول المغناطيسية بالقرب من أقطاب الشمس وتغير أماكنها وتبدأ في النمو مرة أخرى في الاتجاه المعاكس.

يشبه الأمر أخذ شريط مغناطيسي وقلبه رأسًا على عقب - باستثناء أن شريط مغناطيس هذا كبير مثل الشمس.

أبريل 2023 البقع الشمسية الدورة الشمسية

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