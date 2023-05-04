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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة خطوط السيارات الأجرة في الجيزة

سيارات الاجرة
سيارات الاجرة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير .

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية،  بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

ووجه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
 

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس وادارة المرور لمتابعه المواقف والتزام السائقين بالتعريفات الجديدة . 


كما ووجه المحافظ باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفه العمليات بمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.


حضر الإجتماع الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس مدير إدارة التفتيش والمتابعة الميدانية ومدير الإدارة العامة للمرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومدير إدارة التموين بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ورئيس غرفة عمليات المحافظة.

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