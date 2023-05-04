كلام كتير.. شوبير يكشف حقيقة توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، "بالنسبة للاعبين الذين تنتهي عقودهم، كلام كتير إن يوسف أسامة نبيه وقع بالفعل لنادي بيراميدز، لكن سيف فارق جعفر على أتم الاستعداد للتجديد للزمالك".

تابع:" الزمالك يسعى لتعديل عقد محمد صبحي وتمديده، بالنسبة لـ حمزة المثلوثي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لم يتحدث معه أحد عن التجديد حتى هذه اللحظة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بروكسي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

انسحاب الزمالك من خوض لقاء السوبر:

كان نادي الزمالك أعلن مؤخرا انسحابه من خوض لقاء السوبر المصري ضد الأهلي، اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، بتعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي.

ويشارك بيراميدز “بديلا للزمالك” أمام الأهلي في لقاء السوبر الماضي، غدا الجمعة، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.