بعد زيادة السولار.. حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

تشن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة على مواقف السرفيس والميكروباص بالقاهرة والجيزة لمراقبة السائقين والتأكد من التزامهم بتعريفة الركوب التي أقرتها كل محافظة بعد رفع أسعار السولار.

وعززت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال علي الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية.

انتشار أمني

حيث كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها لمنع رفع تعريفة الركوب عن الحد المقرر وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المحددة من جانب كل محافظة.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتعزيز الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين .

ومن جانبها شكلت مديرية امن الجيزة غرفة عمليات تضم كل من الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة وإدارة المرور ومباحث التموين لمتابعة الحالة الأمنية وشن الحملات على مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة وضبط المخالفين.

وعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير .

سعر تعريفة الركوب

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

ووجه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس وإدارة المرور لمتابعه المواقف والتزام السائقين بالتعريفات الجديدة .

غرفة عمليات للشكاوى

كما ووجه المحافظ باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفه العمليات بمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة و محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس مدير إدارة التفتيش والمتابعة الميدانية ومدير الإدارة العامة للمرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومدير إدارة التموين بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ورئيس غرفة عمليات المحافظة.