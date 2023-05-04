وزير التنمية المحلية: حملات مكثفة على سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الخميس مع السادة المحافظين القرارات الخاصة بتحديد وإعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظات وذلك عقب قرار زيادة أسعار السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول أمس الأربعاء حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار جنيه واحد للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام جميع المحافظات بعقد اجتماعات موسعة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة بحضور جميع الجهات المعنية من إدارات الموقف والمرور ومباحث المرور والتموين و الأزمات ، مشيراً إلى أن المحافظات قامت على الفور بتشكيل لجان لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظات للخطوط الطويلة والداخلية ، حيث تم اعتمادها وصدور قرارات بها من المحافظين .

وطالب وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظات والميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، موجها بأن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظات .

كما وجه اللواء هشام آمنة بتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وفي السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الخميس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات، واطمأن وزير التنمية المحلية على الموقف في عدد من المحافظات عبر الإتصال بعدد من غرف العمليات وإدارة الأزمات ، حيث أشار الجميع إلى هدوء واستقرار الوضع في جميع المحافظات ومواقف السيارات ومحطات الوقود .

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية استمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع علي مدار الساعة وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحد من تلك الممارسات غير القانونية ، مشيرا الي استمرار المتابعة حتي الأسبوع القادم والتعامل مع أي مشكلات أو شكاوي من المواطنين والتواصل مع المحافظات لحلها .

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية قد خصصت أرقام الموبايل التالية ( 01103111761 - 01103111762 ) لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتجاوزات في بعض الملفات الخدمية الي تهم المواطنين علي أرض المحافظات .

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلي أنه تقرر عمل الخط الساخن لمبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة علي رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين إعتباراً من اليوم الأربعاء للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية .

وفى السياق ذاته.. أكدت وزارة التنمية المحلية صوتك مسموع على استقبال الشكاوى من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني [email protected] ، ورقم الفاكس 33374892 الذي تم اضافة مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .

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